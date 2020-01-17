土耳其解禁维基百科 中国是全球唯一屏蔽维基百科的国家

土耳其宪法法院上个月裁决，屏蔽维基百科的措施违背土耳其宪法，侵犯土耳其公民的自由，土耳其政府周四解禁了被封锁了三年多的维基百科 的网站，使中国成为全世界唯一的一个封锁维基百科网站的国家。

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维基百科是由网民共同参与，由专家监督的开放性百科知识网站，网站内容倘若违背事实，网民可以举报或者加以修改，但是，书写内容必须注明出处，以便读者或者监督者核实。

土耳其政府2017年四月因谴责该网站刊登两篇有关土耳其政府支持恐怖组织的文章而屏蔽了该网站。尽管土耳其政府侵犯公民言论自由权的行为举不胜举，在土耳其发生恐怖攻击等突发性事件之后，脸书以及推特等社交平台往往会临时遭禁。土耳其也是全球要求推特删除推文最多的国家。

但是，屏蔽维基百科的措施引发土耳其非政府组织以及普通网民的强烈反弹，网民纷纷使用翻墙软件登陆维基百科网站。去年五月，为维基百科提供网络寄存服务的网站维基媒体向欧洲人权法院状告土耳其政府，谴责土耳其政府封锁违纪百科的行为违背人权。

另外，土耳其宪法法院上个月裁决政府的行为构成侵犯自由罪，土耳其首都安卡拉的一位法官周三责令政府遵守法院裁决。令观察人士惊讶的是，土耳其政府尊重了法官的裁决，从周三晚间开始，土耳其网民就能够逐渐自由登陆维基百科网站。当然，这并不意味着土耳其是一个网络自由的国家，依然有超过三百多家网站在土耳其被屏蔽。不过，对维基媒体网站的负责人来说，这是土耳其网民的一大胜利，土耳其人捍卫了自己获得公开资讯的权利。