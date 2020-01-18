韩国立场或大转弯 与美国杠上似冷战

图为韩国与美国关系图片

韩国与美国因多个争议关系明显降温。韩美驻军军费分摊谈判，韩国积极推动公民朝鲜旅游遭美国建议降温，甚至美国大使蓄胡须都成为惹怒话题。美国驻韩大使哈里斯发言成新导火索引起韩国执政阵营强烈反弹，甚至批评他有如“日本殖民统治时代的驻朝鲜总督”，韩国“东亚日报”今天在头版报导形容韩美关系“陷入寒冷战线”。

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据法新社报道说，美驻南韩大使质疑开放赴北韩旅游，青瓦台批发言不当。

南韩总统文在寅拟开放南韩公民赴北韩旅游，美国驻南韩大使哈里斯周四要求这项计划须经过和美国谘商，引发南韩总统府办公室今天公开抨击哈里斯，表示他的发言“非常不恰当”。

文在寅持续努力拉近南北韩关系，本周稍早释出可能允许南韩公民从第3国赴北韩旅游的构想。

美国是南韩国防盟邦，并对拥有核武的朝鲜实施制裁。而尽管赴北韩旅游不受国际制裁限制，但有些相关部分可能构成问题，例如资金转移。

哈里斯周四对媒体表示，首尔这类计划应先和华府协调，并应透过双边联合工作小组来运作，以免产生任何“误解”。

哈里斯解释，华府扮演的角色不是“同意或不同意”这样的计划，“但我们是南韩唯一盟邦，我们在这里有2万8500名美军，美国纳税人支付数以十亿计美元保卫这个国家，因此两韩对话和我们有利害关系。”

南韩今天则驳斥哈里斯的发言，认为他针对文在寅的提案回应媒体“非常不适当”。

一名青瓦台官员告诉记者：“关于两韩合作的事务，是由我国政府来做出决定”。

韩联社报道指，韩国总统府青瓦台强硬说，决定如何与朝鲜对话与合作，是韩国的主权。

据中央社今天报道称，美国驻韩大使哈里斯发言引起韩国执政阵营强烈反弹，甚至批评他有如“日本殖民统治时代的驻朝鲜总督”，韩国“东亚日报”今天在头版报导形容韩美关系“陷入寒冷战线”。

韩国总统文在寅于14日在青瓦台举行新年记者会时表示，让韩国公民透过第3国前往北韩旅游，不违反联合国安理会对北韩制裁措施，为促进南北韩交流合作可以推动这项“散客北韩游”计划。

针对这项计画，哈里斯（Harry Harris）16日在首尔与外媒记者座谈时表示，如果韩国要避免可能违反制裁共识的误会，推动任何南北韩合作计划前最好与美国进行磋商；北韩非核化问题上美韩应步调一致。

韩国“朝鲜日报”今天在头版头条以“党政青以‘朝鲜总督’向美国大使展开总攻势”为标题，报导韩国执政党共同民主党、专司南北韩事务的统一部及总统府青瓦台口径一致痛批哈里斯的消息。

据报道指出，青瓦台表示“南北韩合作由我们自己决定，哈里斯提论文在寅总统的发言不太适切”；韩国统一部则强调“韩国是主权国家，包括考虑送散客北韩游在内乃是行使主权”；执政党共同民主党国会议员宋永吉指责“哈里斯大使外交不成熟，他犹如日本殖民统治时代的驻朝鲜总督”；共同民主党最高委员薛勋则批评“犹如干涉内政般的发言无助于同盟关系”。

该报道称，哈里斯的母亲是日本人，因此被称为“朝鲜总督”，而支持韩国执政阵营的网友甚至贬低哈里斯为“混血日本鬼子枪杆子”、“美国国籍的倭寇”等。

韩国东亚日报今天也在头版头条以“党政青一起批判美国驻韩大使哈里斯－韩美陷入寒冷战线”为标题，报导这起事件。

东亚日报并在社论指出，文在寅发表单独的南北韩合作构想后，甚至表现出不介意违反美国等国际社会对北韩制裁的氛围。就连青瓦台总统秘书室长卢英敏也表示，散客赴北韩访问不会违反联合国对北韩的制裁，随时都可以履行，从中可以读出愿意承受不可避免争议的急切感。

社论最后反问，政府口口声声“主权国家决定”，似乎愿意承受国际社会的忧虑和同盟裂痕。正因如此，韩国政府这种态度才会令人想起总是批评韩国“屈从、奴颜婢膝的亲美丑态”的朝鲜影子吧？