日本战略规划2030年实现6G

日本计划能够在2030年就实现6G。为了在2030年前后实现6G技术，各国已经开始采取行动。中国政府2019年11月宣布将成立2家6G研发机构。芬兰的大学和政府下属机构也启动了6G研发项目。在韩国，三星电子和LG电子在2019年分别设立了研究中心。

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据日本经济新闻今天报道说，日本拟在2030年实现6G。瞄准5G之后的下一代通信技术，各国的开发竞争已经启动。日本计划官民合作，制定2030年实现通信速度是5G的10倍以上的“后5G”（6G）技术的综合战略，中韩和芬兰也着手推进研发和投资。如果拥有通信标准相关专利，能够通过设备和软件销售获得巨额利润。在5G开发方面慢人一步的日本力争实现赶超。

据该报道说，日本总务省将在1月内设立官民研究会，由东京大学校长五神真担任主席、总务相高市早苗直接管辖。还将邀请NTT和东芝的相关人士，在6月之前汇总6G的性能目标和政策支持等综合战略。计划通过政府预算等推动相关技术开发。

利用“后5G”（6G）高速通信技术，可以描绘出在相距很远的会议室或教室浮现出个人的立体影像、由机器人照顾人们的未来社会。由于瞬间传输大量数据，日本总务省认为6G技术的速度至少要达到5G的10倍以上。这种技术适合传输大量数据，尚未利用的高频段电波也将用于通信。

为了在2030年前后实现6G技术，各国已经开始采取行动。

该报道说，在5G方面，美韩从2019年4月开始投入商用。在日本国内，NTT docomo等大型通信运营商将从2020年春季开始依次推出5G服务。5G将在今后走向普及，不过各国已经瞄准了5G之后的下一代技术。

据该报道说，在所有物品联网、医疗数据等流通也将增加的2030年代，还需要防止信息被窃取和篡改的安全对策。此外还需要遏制电力消耗量的技术。在安全对策方面，东芝正在开发使用理论上绝对无法破解的量子密码的通信系统。NTT将加紧开发不把光信号变成电信号、从而实现节能的新一代通信技术。