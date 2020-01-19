特朗普吹嘘定点猎杀苏莱曼尼细节

法新社今天报道，美国总统特朗普昨天在佛罗里达州别墅宴客时，竟然透露美国军队定点猎杀伊朗军方头号高官苏莱曼尼细节，并绘声叙述倒数后射杀爆炸。不过，特朗普叙述与早前他的讲话有出入。

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据法新社今天报道说，叙述狙杀苏莱曼尼过程，特朗普说：倒数后发出巨响。美国总统特朗普昨天叙述华府以无人机，击毙伊朗重要将领苏莱曼尼最后一刻所发生的事。他说，「遥远的空中摄影机」拍到画面，接着美军开始倒数，之后发出「砰」的声响。

美军无人机3日在伊拉克巴格达国际机场，狙杀伊朗革命卫队（Iranian Revolutionary Guards）圣城部队（Al-Quds force）指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani），以及与伊朗关系密切的伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）成员。

报道引述美国媒体消息，特朗普昨晚在佛罗里达州自家的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举办募款餐会，他在晚宴上向在场的共和党金主描述击杀苏雷曼尼的细节。据美国有线电视新闻网（CNN）稍后播送一段录音，当中特朗普透露有关击杀苏莱曼尼一事的新细节。特朗普说：「他原是所向无敌的。」

据特朗普告诉前来的宾客：「他在说关于我们国家不好的事。他说：『我们要攻击你们的国家。我们要杀死你们的人民。』特朗普说：『这些废话我们还要听多少？』」特朗普接着描述突袭现场状况，并转述他在华府坐镇时，所接收到来自军方的即时更新消息。据特朗普叙述，「他们说：『长官，这是遥远空中摄影机所拍到的画面。他们都在一起。他们还有2分11秒可以活。他们在车子里。他们在一辆正在前进的装甲车内。他们大约剩1分钟可以活…30秒…10、9、8…然后突然『砰』的一声。长官，他们死了。』」

法新社说，特朗普承认美军发动突袭「震惊全球」，但特朗普说，苏莱曼尼「理应受到重击」，因为他必须为杀死「成千上万名美国人」负责。这段叙述与特朗普8日所称相互抵触，当时特朗普表示，他「伤害并谋杀成千上万名美军」。