疑有大动作? 美战略武器纷纷临近朝鲜半岛

朝鲜去年底扬言将采取“重大行动”暗示发起新一轮挑衅后，美国近期向韩半岛近海和海军第七舰队的作战地区出动多种战略武器，引人关注。

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据韩联社今天报道，美战略武器纷纷临近韩半岛引关注。以美军核动力航母“西奥多·罗斯福”号（CVN-71）为首的第9航母打击群当地时间17日从位于美国加州圣迭戈的母港起航，预计将在第七舰队的作战地区 西太平洋等海域执行任务。该航母打击群包括导弹驱逐舰“平克尼”号（DDG-91）、“拉塞尔”号（DDG-59）和“汉密尔顿”号（DDG-60）等。其中，“平克尼”号搭载第7代“宙斯盾”系统，具备洲际弹道导弹拦截能力。

此外，美军核侦察机WC-135W上周飞临驻日美军嘉手纳基地，但其背景尚不得而知。

该报道引述部分观点指出，美方此举可能意在向朝鲜施压，同时在亚太地区扩大军事影响力以牵制中国等。专家们则认为，这些战略武器可能以多项目的执行任务，而非以某个特殊目的出动，但只要一有指令，便可投入作战。

韩联社说，韩国国防安全论坛对外合作局局长文成默（音）表示，美方此举并不是针对朝鲜某种军事征兆而采取的行动，而是很有可能提前防止朝鲜发起挑衅。