传强硬派任外相 平壤或核计划硬碰美国

未经证实的韩国媒体称，李勇浩已被强硬派的李善权接替。此一高层人事变更表明，在华盛顿方面未能放松经济制裁后，金正恩准备采取更强硬的立场与美国打交道。据金融时报引述专家指，李善权的最新任命意味着，未来几个月华盛顿将面临更粗俗、更具攻击性和火爆的言论，以及紧张升级。

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据英国金融时报今天报道说，韩媒称金正恩撤换外务相。未经证实的韩国媒体称，李勇浩已被强硬派的李善权接替。这可能意味着平壤方面将在与美国的核谈判中采取更强硬的立场。

据聚焦朝鲜的信息服务机构NK News表示，自2016年起担任朝鲜外务相、一直在朝美关系中发挥着核心作用的李勇浩(Ri Yong Ho)，已被高级官员李善权(Ri Son Gwon)接替，后者以在外交关系上采取强硬路线而闻名。

该报道说，这份基于平壤不具名消息来源的报告尚未得到英国《金融时报》的独立证实。美国国务院未立即就这些事件置评。

据分析人士表示，高层人事变更表明，在华盛顿方面未能放松经济制裁后，金正恩准备采取更强硬的立场与美国打交道。中央情报局(CIA)前朝鲜事务分析师Soo Kim表示，李善权曾是负责朝韩关系的祖国和平统一委员会委员长，此人“行事强硬，知道如何激怒对手……全然不顾礼仪、礼节”。

目前任职于美国智库兰德公司的Soo Kim补充道：“并不是说朝鲜政权在与华盛顿方面打交道时一直保持着最低限度的礼仪和体面，而是如果得到证实，李善权的最新任命意味着，未来几个月华盛顿将面临更粗俗、更具攻击性和火爆的言论，以及紧张升级。”

该报道说，这一人事变动适逢美朝谈判陷入僵局，平壤方面要求解除制裁，华盛顿方面坚持要求朝鲜须先以可核查的方式结束其核计划，并放弃其武器储备。

为说服金正恩改变立场，特朗普过去两年与朝鲜领导人进行了三次会晤，作出了美国总统从未作出过的一系列善意举动。美国与韩国还缩减了在朝鲜半岛的联合军事演练，同时，为进一步缓和紧张，首尔方面一直努力促进韩朝间合作。

韩国国民大学朝鲜问题专家安德烈•兰科夫(Andrei Lankov)表示，很明显，金正恩希望看到在放松制裁上取得进展。但鉴于朝鲜领导层权力斗争的不透明性，兰科夫提议在对朝鲜更换外务相一事“下结论”前要保持谨慎。兰科夫表示：“可能存在某种官僚内讧，我们毫无头绪。我们对朝鲜最高领导层的情况知之甚少，半个世纪以来一直如是。”

该报道指出，上周韩国总统文在寅警告称，朝鲜和美国没有“剩下多少时间”在美国总统选举前举行会谈。在僵局的背景下，许多专家担心平壤方面今年将重启核试验及远程导弹试射。