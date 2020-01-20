美国向朝鲜半岛部署两个航母战斗群

美国两艘航空母舰战斗群编队即将抵达朝鲜半岛海域。17日，美国海军第三舰队下属航母战斗群从美国圣地亚哥出航。这是自2017年以来，美国首次向韩半岛周边投入两艘航母。

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据朝鲜日报今天报道，美国在韩半岛周围部署2个航母战斗群。管辖着东太平洋的美国第三舰队下属的核动力航空母舰西奥多•罗斯福号（CVN-71）在2017-2018年韩国东海和中国东海等韩半岛周边海域活动。当时，美国在韩半岛周围部署了2-3个航母战斗群，对朝鲜施压，罗斯福号就是其主要战斗力之一。2017年11月， 里根号（CVN-76）和尼米兹号（CVN-68）一道在韩国东海一带进行了联合军演。罗斯福航母战团截止美朝对话正式开始前的2018年3月为止，在管辖西太平洋、中国东海一带的底气舰队区域内执行了任务。

据该报道说，美军只透露，本月17日从圣地亚哥出发的罗斯福号的目的地是“印度太平洋”。但由于2017年至2018年当时的经历，韩国军方内外都预测罗斯福号将再次在韩半岛附近海域展开行动。罗斯福号航母战斗群中还包括具有洲际导弹拦截能力的平克尼号宙斯盾驱逐舰 （DDG-91）。韩国军方一位有关负责人表示：“这似乎是2017年在应对朝鲜ICBM挑衅威胁的同时，应对军事紧张局势的措施。”

该报道称，驻日美军司令凯文•施奈德19日在接受《读卖新闻》采访时表示：“朝鲜在过去几个月里的军事态势和表达方式正在发生变化。在东北亚的安保挑战方面，朝鲜是最为紧迫的地方。”他提到了2017年韩半岛战争危机加重时的情景，说：“2017年金正恩政权反复进行弹道导弹的开发和试验，这种情况也许会再次发生。”