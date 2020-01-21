日本严防新型肺炎从中国进入日本

由于中国湖北省武汉市等地新型冠状病毒感染肺炎疫情正在扩散，日本政府21日召开相关阁僚会议商讨对策。与会的安倍晋三首相表示：中国的患者数正在增加，要进一步加以警戒。

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会议结束后，日本厚生大臣加藤胜信表示：将向从武汉入境的人发放填写是否发烧和在日本国内住址的“咨询卡”。

除了武汉之外，还要加强对来自上海的入境旅客的对策，如果身体情况不佳或正在服药需进行自我申告。在飞机内，播音员将对此提起注意。

中国当局1月20日称，新型冠状病毒感染肺炎疫情已蔓延至包括北京和上海在内的更多中国城市，中国境外也报告了第四例病例。

中国目前累计确诊超过200人，4人死亡，并确认了该肺炎在人与人之间的可以传染。其他国家也已出现确诊病例，日本一名居住在神奈川县的30多岁男性已确诊感染。

日本厚生劳动省1月20日称，国内没有新的确诊病例和疑似病例。对于或曾长时间接触日本和韩国确诊患者的41人已开展医学观察，对于或曾长时间接触日本和韩国确诊患者的41人已开展医学观察，据称目前还没有人表示身体不适。

2019年，访日中国大陆客人为959万4300，首次突破950万人，增长14.5%。中国本月24日至30日迎来春节长假，预计有大陆游客访日。日本方面将加强海岸与机场的有关健康咨讯的收集，严防新型冠状病毒感染肺炎侵入日本。