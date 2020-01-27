惊传一架飞机反政府武装控制地区坠毁 信息至此仍混乱

阿富汗一架载人飞机今天坠毁，因失事地区受控于反政府武装，消息指救援与调查可能困难与复杂。就失事飞机，具体信息多种说法，有消息说，机上有80多人遇难。

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据法新社消息，一架阿富汗客机今天在阿富汗东部加兹尼（Ghazni）省地区失事。阿富汗民航部门称，该飞机不是该国民航班机。

据东森新闻说，阿富汗阿里亚纳阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）27日惊传坠毁意外。一架客机于当地时间下午1时30分左右，坠毁在阿富汗中部的加兹尼省德雅克地区。根据《Sputnik International》消息，阿里亚納阿富汗航空，是阿富汗国营航空公司，班机上有83人，但死伤情況以及事故原因都不明，尚待当地警方调查。

法新社说，但阿里亚纳航空公司则肯定，他们旗下的航班今天全部安全抵达，没有事故。

飞机当天下午13时左右坠毁。事故地点的村民据报试图灭火。飞机坠落后起火。当地受到反政府武装塔利班分支武装控制。反政府武装力量发言人说，派遣人员前往探察。

据法新社说，出事地点飞行安全无法保证，当地消息证实有飞机坠毁，但不知道是军机还是客机。阿富汗除了阿里亚纳航空公司，仍有私人飞机公司。不过，阿富汗除了阿里亚纳航空公司，其余的机构飞机均被欧美禁飞。有消息说，不同武装力量常包租飞机，运送武装人员打仗。

据法新社说，上一次阿富汗空难发生于2010年5月，一架帕米尔航空公司的飞机发生空难，造成43人遇难。再早于2005年，一架卡姆航空公司客机在喀布尔不远处坠毁，机上104人遇难。

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