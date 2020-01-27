武汉肺炎：蒙古关闭与中国相邻公路边界 香港禁湖北人入境

1月26日的武汉，封城、禁止私车通行，1100万人的城市犹如一座死城。

武汉肺炎随着流动的人群继续在全国各地和全球多国蔓延，尚未受到波及的中国邻国蒙古已经决定关闭与连接中国的公路。

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据法新社记者发自乌兰巴托的报道，蒙古虽然目前尚未发现武汉肺炎的病例，但由于与中国有十分漫长的边境线，出于防范于未然的目的，决定关闭与中国的公路交通。因此，蒙古也就成为首个采取与中国切断公路连接的邻国。但报道也强调，两国之间的铁路和航空运输目前都还没有收受到影响。

另外，蒙古国总理周日也宣布，该国的学校将持续放假到3月2号开学。目前，蒙古还没有发现受感染人，但蒙古总理解释说，之所以采取这样的封关措施，是因为内蒙古已经出现了感染新冠状病毒的人。蒙古将禁止所有的公共活动，体育比赛将停止，游戏厅也将关门。

2003年“非典”疫情时期，蒙古出现确诊病例后，政府也采取了同样的关闭与中国临近边界的措施。

武汉肺炎12月初出现，1月27号凌晨官方最新的统计数据是超过2700人已经确诊，80人死亡。除了中国全国各地都发现病例外，还有十几个国家也受到波及。

为了遏阻武汉肺炎疫情扩散，在已经确诊八例病例的香港，政府昨晚宣布自1月27日零时起，所有中国湖北省居民和过去14天内曾到湖北省的非香港居民将不被获准入境香港，直到另行通知为止。

武汉肺炎疫情扩大之际，武汉市文化和旅游局周一表示，截至目前为止，尚有4000余名武汉游客仍在境外，希望和请求各航空公司和旅游业者协助出境的武汉团返回当地。

中国方面也已经宣布将新年长假也顺延三天，至2月2号结束。 此外，各地大专院校、中小学和幼儿园延迟开学，具体时间由教育部门另行通知。

而与此同时，美国韩国法国日本等多国表示决定或考虑从被封城的武汉撤出自己的侨民。

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