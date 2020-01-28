日本将新型肺炎定为“指定感染症”

日本政府于1月28日，在阁僚会议上决定了《将新型冠状病毒感染肺炎定为指定感染症的政令》，在此前的1月27日，日本厚生劳动省已经发表了此政令案。

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所谓“指定感染症”，是在病症严重，有可能给生命健康带来严重危害的紧急情况下，为了防止其蔓延而进行指定的感染症，根据此法，现场可以迅速对应。目前的入院和隔离，需要征得本人同意，如果本人加以拒绝，不能采取强制的手段。

指定为“指定感染症”后，就具有了法律上的强制力，为了不将疾病传染给他人，可以对患者进行隔离。具体地说：就是日本都道府县的知事，劝告患者到有治疗此病态势的指定医疗机构入院，如果患者本人不服从，可以使用强制手段令其入院。

对于新型冠状病毒感染的肺炎的指定，目前日本无需修改法律，可以沿用与中东呼吸综合症（MERS）、严重急性呼吸综合症（SARS），也就是非典等乙类传染病采取同等的措施。

由于新型冠状病毒感染的肺炎被指定为“指定感染症”，无论日本人和外国人，在接受这种感染症治疗时，将由日本政府公费负担检查费与医疗费。此政令将从2月7日开始实行。

另据报道，日本政府在28日夜，派遣全日空包机，接回现驻武汉，并愿意回到日本的日本人。

此包机将在28日深夜到达武汉，29日拂晓到达日本。首次回到日本的日本人约200人，而在武汉希望回国的日本人共650人，日本政府将继续派遣包机将他们全部接回日本。

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