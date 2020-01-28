美军去年在阿富汗投下的炸弹创10年来的最高纪录

法新社消息，美军2019年在阿富汗投下的炸弹最多，创10年来的最高纪录。据法新社星期二从美国空军那里获得的消息说，美军2019年在阿富汗总共投下了7423枚炸弹。

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有关的数据显示，美军2019年在阿富汗投下的炸弹数量比2015年多了7倍，当时是947枚。2018年是7362枚。2009年为4147枚。美国国防部的一份统计显示，2019年有17名现役美国军人在阿富汗阵亡，其中14名阵亡士兵为陆军，3名为海军陆战队成员，这是自2015年以来的最高数字。

美国与阿富汗塔利班去年开始进行谈判，但随着塔利班发动袭击导致美军伤亡，原已胜利有望的和平协议随之搁浅。去年11月，特朗普突访阿富汗，并宣布已经与塔利班恢复谈判。就在一个月后，塔利班对阿富汗一美军基地发动自杀式炸弹袭击，谈判又陷入停滞。如果达成协议，持续18年之久的阿富汗冲突将有望得到一个长期的解决方案。目前塔利班的势力范围覆盖阿富汗一半国土，但主要是在郊区，没有控制任何阿富汗主要城市。他们几乎每天都会对阿富汗安全部队及美军发动袭击，但经常造成平民伤亡。目前驻扎在阿富汗的美军人数大约为1万3000人。

联合国人道协调厅今年初宣布，为阿富汗2020年人道主义应急方案筹集7.33亿美元，用于帮助710万受到冲突和自然灾害影响的人。

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