日本新型肺炎增至17例 禁止湖北人入境

到1月31日为止，在日本发现的新型冠状病毒感染者已经增加到17例，在中国大陆以外的国家和地区据首位。

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30日当天，日本厚生劳动省宣布，日本新染新型冠状病毒感染者新增6人,除29日乘坐日方撤侨包机返回日本的3名日本人外，同时在东京都、三重县和京都府还分别发现三名中国籍病患，东京都的是一名30多岁中国籍女导游；该导游居住在中国湖南省，曾于1月19日逗留武汉，20日带领25人旅游团来到日本。三重县一名50多岁中国籍男子，被确诊感染新型冠状病毒。曾于2019年12月24日至2020年1月13日在武汉滞留。一名居住在京都市的20多岁中国籍女留学生，当天也被确诊感染新型冠状病毒。该中国女留学生曾于2020年1月16日至22日在武汉居住。

31日，日本确认家住千叶县的一名中国人女导游感染新型冠状病毒，该女性在1月17日到22日为来自中国大连的旅游客人导游，日本有关方面还确认，在1月30日午前乘坐政府包机从武汉回国的第二批210名日本人中，有两人为新型冠状病毒无症状携带者。

日本政府1月31日召开第三次冠状病毒感染肺炎对策本部会议，首相安倍晋三表示，由于“出现了无症状病毒阳性反应的人，更加提高实行边境对策的必要性，从防止感染扩大的万无一失的立场出发，对于申请入境日本前14天以内曾在包括中国武汉市在内的湖北省逗留的所有外国人及湖北省签发的中国护照持有者，如果没有特殊情况，将禁止入境。

日本法务大臣森雅子在31日召开记者会，表示此法令从2月1日零时开始执行。目前持有湖北省签发的护照的中国人等将无法进入日本。

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