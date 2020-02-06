新型冠状病毒：数千游客被困亚洲豪华游轮

因发现患有新型冠状病毒的患者，为避免向世界各地传播，在亚洲的两艘游轮被迫停靠港口，数千名旅客和船员正在隔离。

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在东京以南横滨港停靠的钻石公主号上，周四又有10人被确认对新型冠状病毒检测呈阳性，这使该船的患者数量翻了一番，达到20例。对于这艘豪华游轮上其他数千名乘客来说，令人兴奋的旅游转变成无聊地在舱室内消磨时光，因为他们被隔离的时间可能长达14天。

1月在香港下船的一名男子被发现患有新型冠状病毒后，医生对船上的3,700多人中的273人进行了检查。截至到周三，31人的检查结果被关注，其中10例被确诊。



目前船上大约一半的乘客是日本人。其他游客包括俄罗斯人，澳大利亚人，英国人，菲律宾人。日本官方称，报告的10起新病例包括日本人，美国人，加拿大人，新西兰人和台湾人。

日本一位部级官员周四表示，隔离已经在周三启动，最迟将持续到2月19日结束。

周一晚上在横滨港抛锚的钻石公主号（Diamond Princess）周四被允许到重新停靠码头，补充给养，让新病患下船就医。

为避免交接传染，当局加强了预防措施，医护人士接收了穿着全身防护服、带着口罩和防护帽的患者。病患下船的舷梯被蒙上了白色帆布，法新社指出，这显然是为了保护患者的匿名。除了钻石公主号上的20例新型冠状病毒，日本还记录另外25例，其中绝大多数的患者和去过武汉的人有过接触。

此外，停靠在香港的 “世界之梦”游轮上，也有约3,600名游客和船员面临隔离检疫，曾乘坐这艘游轮的三人经过新冠病毒检测呈阳性。该船在被台湾拒绝停靠后返回香港。香港卫生官员警告说，在所有检测完成之前，不允许乘客下船。 首先检测船员，然后从今天起检测乘客。

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