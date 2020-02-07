游轮肺炎感染者达61人 日本感染者达86人

根据日本厚生劳动省通报，截至2020年2月7日，曾在横滨港靠岸的游轮钻石公主号中，又发现了41人感染新型冠状病毒，在该船上感染的人升达61人，感染率高达24%。

厚生劳动省7日上宣布，曾在横滨港靠岸的游轮钻石公主号中，又发现了41人感染新型冠状病毒。这样，在日本国内所确认的感染者达到86人，而在该船上感染的人就达61人，感染率高达24%。

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2月5日，日本厚生劳动省宣布首批检疫结果，31人中有10人被确认呈现新型冠状病毒阳性反应；2月6日，厚生劳动省宣布第二批检疫结果，接受检疫的71中又有10人呈阳性，这次公布的是第三批感染者，这61人加上其他在日本国内发现的感染新型冠状病毒肺炎患者和无症状病原体携带者，日本国内发现的感染者已达86人。

在新感染的41人中，21名日本人、8名美国人、5名澳大利亚人、5名加拿大人、1名阿根廷人、1名英国人。

日本检疫方面对于该船乘客和船员约3700人的中健康状态不良、及与感染者接触·浓密的273人进行了新型冠状病毒的检疫。

按年龄段分：20至49岁3人、50至59岁3人、60至69岁8人、70至79岁21人、80至89岁6人。

6日晚。日本在首相官邸召开了全体阁僚出席的第6次新型冠状病毒感染症对策总部会议，对于从香港出发的、预定停靠日本港口的游轮“威士特丹”号，决定禁止其在日本港口靠岸，其中外国人禁止进入日本。

该船共有乘客1455人，船员802人，其中4名乘客和1名船员是日本人，原计划8日进入那霸港。

另据报道，日本从中国武汉迎接日本人和中国籍的日本人配偶、孩子们的第4航班包机7日上午10点10分左右到达羽田机场，其中包括日本人119人，中国籍人士77人，台湾人2人，其中有6岁以下的儿童51人，60岁以上的老年人9人的。有4人有发烧、咳嗽等症状。

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