朝鲜前外交高官宣布参选韩国国会议员

朝鲜前驻英国公使太永浩今天2月11日在首尔宣布竞选下届韩国国会议员。太永浩到韩国后，加入最大在野党，除了揭批平壤政权之外，也抨击文在寅的对朝接触政策。他表示，如果自己当选，可以向朝鲜居民展示韩国自由之存在，有助于推动半岛统一。

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法新社指出，今天宣布参选韩国国会议员的太永浩（Thae Yong Ho），是最杰出的朝鲜逃北者之一。2016年8月，这位朝鲜驻英国使馆二号人物偕家眷逃到韩国，成为全球媒体的头条大新闻。

太永浩在韩国参加了最大在野党自由韩国党。他不断谴责平壤政权，批评韩国中左翼总统文在寅的对朝接触政策。太永浩表示，他坚信如果自己当选韩国国会议员，将会鼓励朝鲜人背离平壤政权。

据韩联社消息，太永浩今天在国会举行记者会，宣布他将以韩国最大在野党“自由韩国党”候选人的身份，在首尔选区参加4月15日举行的第21届韩国国会议员选举。

太永浩表示，他若当选韩国国会议员，将给朝鲜的精英和外交官，以及向往自由的朝鲜居民带去希望。太永浩说，他比任何人都了解朝鲜的体制和政权，他可以通过这些经验和专业性，努力让韩国政府立足于“自由民主”的秩序，推进可行的、引发国民共鸣的半岛统一政策。他承诺，将通过国会活动，为建设“统一大韩民国”献身奋斗。

太永浩4月15日当选国会议员的可能性很大。据中央社报道，韩媒引述自由韩国党高层说，会推荐太永浩在富裕的首尔江南区参选，那里是该党的票仓。

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