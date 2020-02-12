欧洲议会批准欧盟越南自贸协议

欧盟越南自由贸易协议周三获得欧洲议会表决通过。表决结果： 401票支持 ̖ 192票反对和40票弃权。

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总部位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会按原定计划今天2020年2月12日周三表决布鲁塞尔与河内之间有关欧盟与越南自由贸易和保护投资协议。

欧盟与越南自由贸易协议签字仪式 2019年6月30日 / European Trade Commissioner Cecilia Malmstrom, Romanian Trade Minister Stefan Radu Oprea and Planning and Investment Minister Nguyen Chi Dung during the signing ceremony of EVFTA in Hanoi on June 30, 2019. 路透社 Reuters

这一经过双方历时8年之久谈判所达成的贸易协议，于去年2019年签字后，在正式进入实施之前，必须首先得到欧洲议会的通过。对此，欧洲议会在今天的表决前出现了支持与反对两个对立的阵营。

反对这一协议的欧洲左翼和绿党曾在本周一尝试通过议事程序，延后今天的表决，但最终被欧洲议员们以231票反对，121票支持，12票弃权的结果否决。

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据本台法广RFI法语特派记者Juliette发自现场的报导，支持这一协议的欧洲议员们认为，这一协议将为进入越南这一有着近一亿消费者的市场带来巨大的商机。就此，一名卢森堡籍欧洲议员在接受本台法语特派记者采访时说：“目前，越南实施的进口关税在20%至30%之间，这造成我们欧洲的商品缺乏竞争力，面对来自世界其它竞争者。”

反对方指出， 河内计划未来才允许自由工会，此外，越南还存在破坏森林 ̖ 囤积土地等与欧盟生态立场背道而驰的做法，布鲁塞尔还对越南的非法捕鱼问题发出过黄牌。针对以上批评，接受本台法语特派记者采访了这名卢森堡籍欧洲议员认为，自由贸易协议将为越南带来进步。他透露，欧盟与越南之间的自由贸易协议有相关条款。

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