中国之外“首封”：越南封村隔离万人防疫情

越南目前累计发现16起新冠状病毒肺炎确诊病例，其中11例来自北部永福省。周三在该省再次发现一起新确诊病例之后，官方宣布封锁隔离该省的山雷村，为期20天共涉及一万居民。这是中国境外地区首度实施大规模隔离措施。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，山雷村位于越南首都河内西北30公里。越南卫生部周四表示，对山雷村的隔离为期20天，该村最新发现一起新型冠状病毒感染，使该村感染人数增加至6人。报道指，此前山雷村一名曾前往武汉培训的女性首先被发现感染，气候她的家人和邻居、包括一个三个月大的婴儿也相继被发现感染上新冠病毒。



法新社记者在当地看到，封锁令涉及山雷村的六个农业村落，当局在封锁区设立了监控检查站，禁止人员和车辆通行。监测人员身穿防护服向个别被允许进出的车辆喷洒消毒剂。同时官方也要求居民避免集会和参加体育比赛。

为阻止病毒传播，中国已对武汉等多城采取封城，涉及近6000万人，但越南是中国境外首个采取这一集中隔离措施的国家。



有当地村民向法新社记者表示，他们已有足够的贮藏，暂时不会有食物的短缺紧张。



越南目前共发现16人确诊感染新冠状病毒。至12日，全国有97起从疫区返回、出现疑似病例被隔离治疗与检验中，另有602人因与疑似病例接触而被隔离观察。



报道预期近期将有数百越南侨民返国，当局在河内及多个中部城市的医院设立了隔离区或收容中心。当局禁止所有往返中国航班，铁路停运。此外，河内已在两周前就宣布暂停了对中国公民及曾经前往中国的外国人发放赴越南旅游签证。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅