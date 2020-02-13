朝鲜抗疫最严厉 传官员到过中国违反隔离令立即枪决

2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让朝鲜也心惊。韩国“东亚日报”今天报导，朝鲜一名贸易官员到过中国之后，回国没有遵守隔离命令，立即遭到枪决。朝鲜是第一个下令严禁包括中国人在内外国人入境的国家。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，朝鲜由于和中国接壤，疫情爆发后相当紧张，已经在1月30日封锁边境，并要求在这之前到过中国，或与中国人士接触者必须无条件隔离14天。

据消息说，朝鲜领导人金正恩更下令，若在隔离期间脱离指定场所，将被军法处置。所有政府人员与住在朝鲜的外国人士，都必须无条件遵守隔离令。然而，这个月初却有一名朝鲜贸易官员回国后违反命令，跑去大众澡堂，被得知后立即遭到逮捕枪决。

该报道也指出，另有一名国家安全局官员因为想要隐瞒曾经到过中国的事实，遭下放到农场劳动改造。

该报道称，朝鲜目前几乎已经完全关闭与中国的边境、班机缩减，道路与铁路也大多关闭或限制通行，并禁止所有外国观光客入境。

朝鲜至今尚未传出有武汉肺炎确诊病例。平壤政府昨天宣布施行更严格的隔离令，把隔离期从14天延长至一个月。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅