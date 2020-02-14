新冠肺炎 攻破日本防线?

关于在中国湖北省武汉市发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，2月13日日本国内出现首个死亡病例。另外还出现了多位与中国没有明确关联的感染者。日本存在从病毒检测网中漏掉，感染已经在水面下扩大的风险。有必要确立迎合新阶段的检测和医疗态势。日本舆论关注日本的防疫系统是否已经遭攻破。

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据日本经济新闻今天报道，新冠病毒已经突破日本防线？ 据日本厚生劳动省介绍，神奈川县的80多岁女性1月11日感到乏力，2月1日接受了肺炎的诊断并住院。起初接受了抗生素治疗，被疑似患上细菌性肺炎等疾病。但是之后呼吸情况恶化，6日转移到其他医疗机构，开始使用医疗器械进行辅助呼吸治疗。12日实施了病毒检测，13日死亡后得出了阳性的检测结果。



据该报道，除了在横滨海域接受检疫的游轮上的乘客和乘务员外，日本国内截止12日共确诊29位感染者。感染者大多曾在湖北省停留过，其他人也和在湖北省停留过的人及新型肺炎患者存在接触点。因此，日本厚生劳动省一直试图通过对类推感染路径的周边人员实施观察，来封锁病毒。



但是13日公布的感染病例中，死亡的女性、该女性的亲属（出租车司机）和和歌山县的医生，则无法类推上述感染路径。据东京都的消息，出租车司机在被视为新型冠状病毒潜伏期的14天内“没有载过外国乘客”。在和歌山县，居住在县内的50多岁男性医生被确认感染。发生肺炎，正在住院，但病情稳定。发病前2周以内未曾前往海外，也没有确认和来自中国的人有明显接触。该县认为“在国内感染的可能性很高”。该男性医生任职于济生会有田医院。该医院已停止接纳新患者。此外，该医院的1名男性医生和就医的2名患者疑似感染。



据该报道指出，男性医生1月31日发热，截至2月7日持续低烧，但3～5日在服用退烧药的同时继续工作。10日开始住院，在13日的样本检测中确认新型冠状病毒呈阳性。在千叶县，在县内居住的20多岁男性确认感染。自2月2日起维持发热等症状。在发病前2周以内没有前往海外，同时没有确认与感染患者的明确接触。



此次之所以能够确诊感染，可能与日本厚生劳动省扩大了医疗机构报告的对象范围有关。日本厚生劳动省此前将与湖北省等感染地区存在联系作为报告条件，不过2月7日起不再局限于这一标准，发出要求医疗机构灵活实施检测的通知。



圣路加国际大学大学院公共卫生学研究科科长远藤弘良指出，“在水面下感染出现扩散也并非不可思议”，同时表示，“在顾及一线的负担的同时，有必要迅速在日本全国范围内强化检查态势”。



日本经济新闻指，如果看不到感染路径的事例接连出现，封锁将变得困难，日本政府可能需要转变对策，转为重点治疗重症患者等。

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