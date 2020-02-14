新冠肺炎 新加坡首认经济或沦衰退

新加坡总理李显龙周五表示，受新冠肺炎疫情冲击，新加坡经济可能步入衰退，并称未来几个季度可能遭到“严重”打击。新加坡实际上已禁止所有来自中国的游客入境，但中国是其最大的游客来源。因中国经济由于疫情而遭受大范围破坏，新加坡的制造业和贸易行业可能也受到冲击。评论指亚洲其他国家也恐有同忧。

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据路透社今天报道说，受新冠肺炎疫情冲击，新加坡总理称该国经济可能步入衰退。新加坡总理李显龙说，“冲击至少在未来几个季度会很严重。这是非常严峻的疫情，”李显龙在发布在其Facebook页面上的视频采访中表示。

据李显龙在新加坡樟宜机场对媒体表示，“我说不准经济是否会衰退。有衰退的可能性，但经济肯定会受到打击，”李显龙说，该机场受到疫情影响，航班减少了三分之一。

路透社说，新加坡实际上已禁止所有来自中国的游客入境，中国是其最大的游客来源。同时，有一些国家也建议公民避免前往新加坡。在中国以外，新加坡是新冠肺炎感染病例最多的地方之一，确诊病例为58个。中国经济由于疫情而遭受大范围破坏，新加坡的制造业和贸易行业可能也受到冲击。

疫情在1月底波及新加坡时，这座亚洲商业中心当时已经显示出复苏迹象，经济成长率从去年创下的10年低点0.7%回升。

新加坡将于周一公布第四季经济成长数据，经济分析师估计2020年经济成长0.5-2.5%的预估范围将会被修正。政府将于周二推出一系列财政措施，以缓和疫情对经济的冲击，一些分析师预测政府赤字将为逾10年来最大。

该报道引据花旗和马来亚银行的经济分析师预计，疫情应对计划至少需要7亿坡元资金。

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