国内疫情声东击西 日本大臣坦诚：看不清感染途径

新冠武汉肺炎疫情在日本扩大，除钻石公主号以外，多处传出确诊病例，日本厚生劳动大臣加藤胜信表示：今非昔比，已看不清感染途径。

广告 继续浏览后续

中央社报道：日本多处传出有人确诊感染新型冠状病毒，和歌山县的医院15日传出有医师、病人确诊，院内感染的可能性极高。此外，东京都政府15日表示，新增8起病例其中7例，都是跟13日确诊男性计程车司机有关，他们同样都是参加个人计程车工会分部，在东京的屋形船上举办的新年会。



日本厚生劳动省表示，和歌山、爱知、千叶、北海道、神奈川县至少5个区域已发生无法追查感染途径的境内感染。厚生劳动大臣加藤胜信15日傍晚在记者会上表示：“就阶段来说，此前看得出感染途径，但现在已经看不清感染途径了。状况已和以前不同了。”



16日傍晚，日本政府将在首相官邸（行政中心）召开“新型冠状病毒感染症专家会议”，为今后疫情扩大做准备，将研议有关人民到医疗机构就诊的指针。



本月3日晚间返回日本横滨港的鑽石公主号因载过一名武汉肺炎确诊的香港人，因此船上3700馀人无法上岸，到15日为止，鑽石公主号共针对930人进行检查，累计确诊人数为285人，其中没症状者共73人。



美国政府已决定要派包机载回美国籍人士，美国国内对于日本政府没能防止疫情扩大一事批判声浪增大，说该船已成仅次于武汉的世界第2大冠状病毒聚集处。





电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅