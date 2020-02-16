感染者达408人 日本或成中国大陆以外第二个新冠流行国家

因新冠状病毒疫情而被困在日本横滨的钻石公主号游轮截止2月16日已有355人感染。

日本厚生劳动省2月16日宣布，在钻石公主号邮轮上，又发现70名新型冠状病毒呈阳性的人，从3日开始进行检查以来，已达355人，到目前为止，日本共对该船内的1219名乘客和船员进行新型冠状病毒检查，感染率高达29%,而横跨日本11都道府县，所发现的新型冠状肺炎感染者已达40名，加上乘包机和政府包机回国的日本人中的感染者，在日本全国发现的感染者已达408名，其中有一些感染途径不明，日本成为中国大陆以外第二个存在着感染途径不明的国家，也可以说，目前新型冠状肺炎已经开始在日本流行，日本或成中国大陆以外第二个新冠流行国家。

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日本厚生劳动大臣加藤胜信15日夜，应邀参加出演BS朝日电视的节目，在谈到日本国内的现状时表示：正在出现与以往不同的情况，并表示将在握现状的基础上，在16日听取专家的意见。表示今后国内蔓延将不可避免,要积极防止其扩大。

日本厚生劳动省13日称，家住神奈川县的80多岁日籍女性死亡，死亡后的检验结果表明，死因为新型冠状病毒性肺炎，这是日本国内的首个死亡病例。而该女性的女婿是一位70多岁的出租汽车司机，在该女性发病的一周以后发烧，在东京都内就诊，发现出现肺炎症状后转院，13日确认为阳性。

据悉，该死亡的女性的新型冠状病毒肺炎可能是其女婿传染的，该出租汽车司机参加1月在房屋船中举行的新年会，其中有接触过武汉游客的人，15日，东京都确认，又发现8名新的感染者，都是在这艘房屋船中感染，其中一人为重症，他在12日入院，2月10日曾乘坐新干线到爱知县出差。目前在该船中的感染者达9名，这条房屋船成为继钻石公主号之后第二条发生集体感染的船只。

在医院中也发生了集体感染的病例，日本还首次出现医师感染的病例,10日，一名日本和歌山县浅汤市济生会（位于该县汤浅町）的医师被诊断为新型冠状病毒感染的肺炎入院，而一名在有田医院就诊的70多岁男性及感染肺炎的医生的一名同事和他的妻子及另外一名入院的患者也感染冠状病毒。在此医院的感染者共达5名。

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