美国驻巴格达大使馆星期天凌晨遭火箭弹袭击

据法新社报道，美国驻伊拉克首都巴格达的大使馆星期天凌晨遭多枚火箭弹袭击。伊拉克军方的消息说，有三枚火箭弹击中了美国大使馆所在地区。这是四个月以来美国在伊拉克的设施第19次遭到袭击。近来美国驻伊拉克的大使馆多次遭到火箭攻击，但没有任何人声称是他们干的。美国方面认为是伊朗支持的伊拉克军事派系发动的。

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伊拉克军方发表的公报称，此次的火箭弹袭击没有造成任何人员伤亡。有报道说，现场附近听到多次巨大爆炸声，随后升起滚滚浓烟，飞机在上空盘旋。《华盛顿邮报》驻巴格达记者穆斯塔法•萨利姆在推特上写道：“美国驻巴格达大使馆所在的巴格达绿区方向传来至少四声爆炸声。警报响起，飞机在该地区上空飞行。”

美联社的消息说，一名美军官员透露，2月16日凌晨，数枚小型火箭弹袭击了驻守在巴格达绿区的美军联合基地，没有造成人员伤亡，只是造成轻微损失。英国卫报报道，多枚火箭弹袭击了美国驻伊拉克大使馆附近。美国消息人士和附近的一名西方外交官说，袭击使警笛响彻整个使馆大院。还有报道指出，袭击事件发生后，驻守在巴格达绿区的美军及伊拉克安全部队立即向大使馆集结，并将多条主要的道路封锁。



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