钻石公主号新冠肺炎疫情严重 美加意等政府派包机撤侨

自东京方面消息，目前停靠在日本横滨港码头外进行检疫隔离的“钻石公主号”邮轮2月16日再添新冠肺炎病例70宗，累计355例。对于疫情地加重，现已有包括美国、加拿大和意大利等三国政府表示会派包机接回滞留在船 的本国公民。

广告 继续浏览后续

曾搭载过一名感染新冠肺炎患者的“钻石公主号”2月3日晚间返回日本横滨港后，在码头外被日方管理部门要求隔离，之后陆续传出船上人员确诊消息，至今已有355人确诊。这一邮轮则大约运载了3700名船员和乘客。就该邮轮的疫情情况，日本厚生劳动省公布，将为船上70岁以上老人进行病毒检测，通过检测及观察的乘客将于周三起获准下船。日本政府并将于周一举行专家会议讨论具体对策，完善检测程序以尽早发现患者，及扩充可进行治疗的医疗机构等。厚生劳动相加藤胜信称，新冠肺炎疫情的情况与之前变得不同，难以避免在国内蔓延。

与此同时，“钻石公主号”邮轮上还滞留有来自多国的外国游客。美国政府已派遣包机前往当地接回滞留在这一邮轮上的美国公民。据悉，美方此次派往日本的包机已经抵达东京羽田机场，那些自愿回国的美国公民在登机前将接受检疫，并于返回美国后会在军方设施再进行另一个14天的隔离期，确保未有感染新冠肺炎。而那些决定留在日本国内的“钻石公主”美国乘客将被要求于3月4日前不得回到美国。此前，日方官员介绍称，此次针对“钻石公主号”邮轮人员的隔离将于2月19日结束，该船目前有380名美国籍旅客。日本防卫省表示，估计其中300名美国旅客可以获准离船，乘坐专车前往羽田机场，登上美国包机。值得注意的是，美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）官员佛奇（Anthony Fauci）最新接受哥伦比亚广播公司采访时指，在“钻石公主号”上，已有40名美国人感染新冠肺炎。

同样宣布会派包机撤侨的还包括加拿大和意大利当局。加拿大全球事务部此前发表的声明指，邮轮上的乘客面临特殊情况，为减轻日本医疗体系的负担，作出今次决定，正就撤离工作，与日方及船公司紧密合作。声明又称，在邮轮上已出现新冠肺炎症状的加国人员，不得登机，会在日本接受适当治疗；而包机接走的加国公民，将被送往安大略省一个运输部门的训练场所，接受14天隔离。此外，意大利外长迪马约16日在推特上表示：“我国昨天决定派出飞机，把船上的35名意大利人带回国。”意大利外交部日前确认，在 “钻石公主号”邮轮上有35名意大利公民，其中包括船长在内25名为邮轮船员。35人在病毒检测中均呈阴性反应。

此外，“钻石公主号”邮轮上还有21名港人确诊新冠肺炎病例。香港特区政府保安局发言人15日介绍称，将安排包机免费接载停泊在该邮轮上接受检疫的香港居民，在获准离船登岸后尽快返港。另据香港电台最新报道，民建联立法会议员郑泳舜已抵达东京，协助滞留“钻石公主号”的港人。他说已收到求助港人通知，船上有人替他们检测，希望特区政府额外安排多一班包机，接载滞留港人，令乘客不用密集乘坐，减低交叉感染风险。郑泳舜称，明日会前往邮轮停泊的横滨大黑码头，将防疫物资及香港旅客委托的药物和日用品，送往船上。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅