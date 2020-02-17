美籍邮轮「威士特丹号」查证新冠肺炎确诊 洪森仍令招待船客游金边

美籍邮轮「威士特丹号」停靠柬埔寨后，传出已下船乘客验出武汉肺炎确诊，但数百名乘客早已四散各地难以追踪。柬埔寨当局今天还招待部分乘客游首都金边市区，令防疫雪上加霜。

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据法新社今天报道说，威士特丹号陷疫情疑云，柬埔寨仍招待乘客游金边。威士特丹号（Westerdam）在海上游荡2周后，13日终获亲北京的柬埔寨政府准许停靠西哈努克港（Sihanoukville），首相洪森（Hun Sen）隔天还持玫瑰花迎接乘客下船，他的态度也受到美国总统特朗普欢迎。

然而，一名83岁美籍乘客15日晚间抵达马来西亚时遭到拦截，昨天确诊感染武汉肺炎，令人担忧病毒已随行踪各异的威士特丹号下船乘客四散全球。尽管如此，柬埔寨当局今天下午仍招待数10名等待搭机离境的威士特丹号乘客搭巴士游金边。

其中一名乘客柯比（Christina Kerby）坦承，她「很惊讶」自己还未获确认未感染病毒，就能参加金边旅程。据柯比告诉法新社：「我（在美国的）家里有幼童，如果我带有病毒，我不想冒着感染他们或周遭任何人的风险。」

该报道说，柬埔寨亲政府媒体刊出的照片显示，参加金边巴士游的威士特丹号乘客面带微笑比赞，且全都未戴口罩。柯比也说，他们沿途见到大批媒体，她「没料到有这样大阵仗」。

威士特丹号目前仍停靠在西哈努克港，船上还有233名乘客与747名工作人员。柬埔寨当局曾允许乘客依飞机订位情形分批下船，但船上人士目前告诉法新社，他们已不准下船。

一名西哈努克市发言人今天表示，当局正对威士特丹号上所有人进行检疫，在完成前所有乘客都不会下船。

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