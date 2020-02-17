钻石公主号再有99人确诊 日政府承认预防措施或未达效果

自东京方面消息，日本确诊新冠肺炎病例截至2月17日已超过500例，其中大部分为“钻石公主”号邮轮上的乘客。日本厚生劳动省当天宣布，在该邮轮新一批接受检测的504人中，有99人被确诊感染新冠病毒，包括85名乘客及14名船员，船上目前已知累积病例增至454宗，其中19人病情严重。

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日本厚生劳动省介绍称，至此，这艘共载有3711人的邮轮上有1723人接受了检测，确诊感染者总数已达454人。在已接受检测人群中，确诊比例约为26%。目前，船上还有近2千人等待后续检测。而新增确诊的99人从年龄段来看在20到80多岁之间，包括43名日本人。另据中国驻日本大使馆消息显示，邮轮上共有两岸三地乘客300余人，包括大陆居民22人，香港居民260人，澳门居民5人，台湾居民24人。日本放送协会（NHK）的报道则指出，99例新增确诊病例中，其中有70人没有症状。至此，船上确诊感染总人数已经突破总人数的10%。

对于在隔离过程中“钻石公主号”邮轮上疫情严重的现状，厚生劳动省承认，邮轮上的预防措施可能无法完全发挥作用，需要分析病毒继续传播的原因，又称继续为乘客及船员做病毒检测，呈阴性的人可以在星期三起落船。届时，邮轮船员和乘客将结束隔离观察期，除未感染者将被允许下船外，感染者会被送入相应医院接受治疗。此前，曾搭载过一名感染新冠肺炎患者的“钻石公主号”2月3日晚间返回日本横滨港后，在码头外被日方管理部门要求隔离，之后陆续传出船上人员确诊消息。

针对“钻石公主号”上的疫情问题，美国、意大利、加拿大等国政府已派包机撤回邮轮上的国民。美国政府派出两架包机，接载邮轮上大约300余名美国公民回国，其中14人对病毒呈阳性反应，两架包机先后返抵加州及得州的空军基地。除确诊乘客被送医外，一道返回的其他乘客则要再隔离14天。此外，据澳大利亚广播电台(ABC)报道，澳大利亚政府决定于19日包机帮助困在该邮轮上的数百名本国国民撤离回国。据悉，该邮轮上有200多名澳大利亚人。包机将在达尔文机场着陆，撤离的人们将先被送至达尔文附近的一个工人村进行14天隔离检疫，然后才能回家。

此外，日本周一新增最少6宗病例，其中一人是曾经在邮轮上工作的厚生劳动省职员；神奈川县一间医院的女护士亦染病，她早前照顾过在死后确诊的女病人。到目前为止，日本新冠病毒感染者总数达到519人。因应疫情扩大，原定星期日庆祝日皇德仁寿辰的公众活动取消，下月举行的东京马拉松，亦只会容许专业选手参加。日本宫内厅对此发表声明表示，因应现时的情况，决定取消原定安排民众周日到皇宫宫殿的庆贺活动，是自1996年以来的首次。当年因应发生日本驻秘鲁大使馆人质事件，时任日皇明仁决定取消寿辰庆祝活动。

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