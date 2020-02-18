全球最重感染邮轮钻石公主号检测完毕 各国撤旅文在寅独派专机接人

据日本政府今天说，停泊在横滨港的邮轮钻石公主号上所有乘客和工作人员现已完成新冠肺炎检测。日本厚生劳动大臣加藤胜信今天重申，检测呈阴性的乘客明天将获准下船。该船目前确诊人数约454人，因应日方宣布明日隔离将解除，各国将陆续派出包机接回自家公民，其中传韩国派出总统专机接人。

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据法新社今天报道说，日本政府今天说，停泊在横滨港的邮轮钻石公主号上所有乘客和工作人员现已完成新冠肺炎检测。

据日本厚生劳动大臣加藤胜信今天重申，检测呈阴性的乘客明天将获准下船。他告诉媒体：「我们已为（船上）每个人做检测。有些结果早已出炉…检测结果没有问题的人员，我们准备19日起让他们下船。」他说，让人员下船作业会花2、3天。

报道说，但曾与确诊感染武汉肺炎者密切接触的人，将继续隔离14天，从最后一次接触日期起算。

钻石公主号因爆出1名80岁香港男子下船后确诊感染武汉肺炎，本月3日起在横滨港隔离14天。目前累计确诊病例已达454起，患者已送地方医院治疗。

据联合新闻网今天说，新冠肺炎来势汹汹，截至目前为止钻石公主号上确诊病例达454例，美国17日率先派出两架包机接回国民，鉴于14天隔离期将在明日结束，包含湾、香港、加拿大、意大利、澳大利亚等国政府皆准备派出专机，陆续接回自家公民。

钻石公主号上乘客加船员共有3700人，据悉目前已经筛检了1723人，有454人确诊，其中包含189例无症状，据悉乘客分别来自50多个国家和地区，各国政府目前正积极安排专机，盼尽快接回国民。

台湾政府部分，根据交通部表示，华航班机已做好准备，随时可以出发执行任务，待外交部、卫福部与日方协调细该报道说，节，而中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天则透露，我国已提飞航申请，希望接回邮轮钻石公主号上台湾人。

香港方面港府日前则是宣布，已安排两架包机，于明（19）晚接回350名无确诊港人，预计最快20日抵达香港，此外，对于船上的5名澳门居民，香港保安局长李家超指出，如果这5名澳门居民想撤离，港府同样能给予协助，至于暂时无法回港的民众，会安排人员留在当地，给予帮助。

该报道称，韩国政府目前在协商中，预计最快在今晚派出韩国总统专机（空军3号）接回公民，加拿大政府则已和日方协调完成，今晚包机将会载离国民，飞往加拿大东部的空军基地

澳大利亚预计19日派出包机接回船上的澳洲公民，届时他们将会被带至属于热带气候的澳洲北部地区，且同时也提供机上空位给新西兰人，这些新西兰人将在达尔文转机回到新西兰。

鉴于新冠肺炎持续扩大，各国政府皆严正以待，这些钻石公主号的乘客即使包机回国后，也需要接受14天隔离。

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