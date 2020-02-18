美国部署韩国萨德说看护自家导弹但实际仍针对中俄

随着美国前任和现任高官接连提到萨德的升级（改进）计划,驻韩美军的萨德运用预计将发生相当大的变化。美国政府及军方相关人士强调称，该计划是针对朝鲜核武器和导弹威胁加速化的对策。也有专家认为,这是针对中俄的多目的部署。美国军方指，萨德新战略是平泽基地的防御和运用爱国者导弹。

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据朝鲜日报报道说，美国萨德新战略是平泽基地的防御和运用爱国者导弹。美国导弹防御局局长10日曾说：“如果发射台能与炮台分离,会给韩半岛带来很多灵活性。”美国导弹防御局（MDA）也在明年的预算中,为改进7个萨德炮台及训练装备,编制了10亿美元的预算。不仅是美国本土,部署在庆尚北道星州、关岛的萨德炮台都属于升级对象。

报道称，萨德的升级将按照《驻韩美军联合紧急作战要求》（JEON），计划分三个阶段进行。第一阶段是萨德发射架的远程操纵。目前,萨德发射架和炮台（雷达、交战控制所等）通过有线进行连接,很难相距500米以上。第二阶段是利用萨德雷达远程发射爱国者导弹。目前,萨德导弹和爱国者导弹分别由萨德雷达和爱国者雷达引导。最后第三个阶段是通过萨德雷达综合运用萨德导弹和爱国者导弹。只要萨德升级的第一阶段得以实现,针对朝鲜中程导弹的对韩国首都圈、平泽、乌山美军基地等地的防御能力将会大幅提高。

该报道说，面对朝鲜去年集中试射的伊斯坎德尔等新型固体燃料短程导弹以及世界最大的超大型火箭炮，萨德升级将提高韩国的生存能力。

据专家指出,萨德升级也可能是针对中俄加强导弹防御系统（MD）的战略。据悉,美国考虑了萨德的追加部署方案,因此只要通过升级,就能获得实际增加萨德部署的效果。韩东大学教授朴元坤说：“美国的萨德三阶段升级计划，最终可能成为构建集韩日导弹防御系统为一体的美国东北亚MD体系的一环。”

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