钻石公主号乘客19日起下船
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日本日本厚生劳动大臣加藤胜信18日在内阁会议后的记者会上表示，停泊在横滨港、发生新型冠状病毒集体感染的乘客中病毒反应为阴性者，预计将从19日起可以下船。到21日为止，乘客下船完毕，目前对所有乘客的检测样本采集已经结束。
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目前检查呈阳性的感染者已经下船送至医院，今后将继续对下船的全体人员进行精密的聚合酶链反应（PCR）检查。在横滨港靠岸当时，有乘客和船员约3711人乘船，从2月3日开始，对于这3711人中的健康状态不良及与感染者有过密切接触的乘客和船员1723名进行新型冠状病毒检查，目前已发现感染者达454人，他们已经被送入医院。另外，其中的高龄者和原来就有病的一部分乘客也已经下船。
下船以后，对其中确认为阴性且未与检查为阳性的人同住一个房间的的人，将允许他们回到日常生活中去，检查呈现阳性的人将送入医院，与呈现阳性同住一个房间的人可能延后下船进行进一步检查。
加藤大臣还表示：继美国之后，澳大利亚、加拿大19日以前派遣包机，接本国人士归国，此外，意大利、韩国、香港等也表示将派遣飞机接回本国或本地区的人士。
另据报道，从“钻石公主”号游轮撤离的美国乘客等搭乘美国政府两架包机于17日早晨7时左右从羽田机场出发，共328人。美国国务院称，他们下船后新查明14人感染，但允许其搭乘包机，并在机舱内采取隔离措施。
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