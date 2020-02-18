钻石公主号乘客19日起下船

一些国家开始采取措施撤离因新冠状病毒疫情被隔离在钻石公主号游轮上的本国游客。摄于2020年2月11日

日本日本厚生劳动大臣加藤胜信18日在内阁会议后的记者会上表示，停泊在横滨港、发生新型冠状病毒集体感染的乘客中病毒反应为阴性者，预计将从19日起可以下船。到21日为止，乘客下船完毕，目前对所有乘客的检测样本采集已经结束。

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目前检查呈阳性的感染者已经下船送至医院，今后将继续对下船的全体人员进行精密的聚合酶链反应（PCR）检查。在横滨港靠岸当时，有乘客和船员约3711人乘船，从2月3日开始，对于这3711人中的健康状态不良及与感染者有过密切接触的乘客和船员1723名进行新型冠状病毒检查，目前已发现感染者达454人，他们已经被送入医院。另外，其中的高龄者和原来就有病的一部分乘客也已经下船。

下船以后，对其中确认为阴性且未与检查为阳性的人同住一个房间的的人，将允许他们回到日常生活中去，检查呈现阳性的人将送入医院，与呈现阳性同住一个房间的人可能延后下船进行进一步检查。

加藤大臣还表示：继美国之后，澳大利亚、加拿大19日以前派遣包机，接本国人士归国，此外，意大利、韩国、香港等也表示将派遣飞机接回本国或本地区的人士。

另据报道，从“钻石公主”号游轮撤离的美国乘客等搭乘美国政府两架包机于17日早晨7时左右从羽田机场出发，共328人。美国国务院称，他们下船后新查明14人感染，但允许其搭乘包机，并在机舱内采取隔离措施。

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