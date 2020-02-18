韩国外长：距谈妥韩美防卫费分摊问题还为时尚早

自首尔方面消息，韩国外交部长康京和周二表示，距谈妥韩美防卫费分担问题，并在月内与美方达成妥协目前还为时尚早。

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据韩联社报道，康京和当天在韩国国会外交统一委员会全体会议上，被议员询问韩美防卫费分担谈判是否在大框架层次达成协议时，作出如上回答。康京和指出，应尽早与美方进行第7轮谈判，可据谈判结果判断能否谈妥。她说，韩美两国有望本周启动签订防卫费分担协定所需的第7轮谈判。

据悉，此前两国代表已就防卫费分摊问题进行过6次谈判。今年1月14日和15日，双方代表在华盛顿举行第6轮防卫费谈判，但两国仍未在会议上达成一致。美国总统特朗普此前曾多次表示，韩国应承担更多驻韩美军的费用。据韩媒报道，美国主张韩方今年承担近50亿美元的防卫费分担额，且要支付驻韩美军家属安置等费用。鉴于美韩两国间多次交涉无果，驻韩美军司令部曾于1月29日表示，因韩美防卫费分担谈判悬而未决，近日通报为美军服务的韩籍雇员有可能从4月1日起无薪休假。

最新消息指，康京和则透露美方此前曾对驻军费索要数额进行一次调整，她乐观预计今后也有可能调整。有媒体报道显示，几经交涉后美方的开价由50亿美元下调为40亿美元，但康京和证实美方调价尚属首次。此外，她在回答议员质询时还介绍，韩方正向中国如约援助物资，只有中方提出请求，韩方才能派出医护人员，如有请求韩方将积极考虑。

另据了解，韩国国防部长郑景斗将于当地时间24日在华盛顿与美国国防部长埃斯珀举行会谈。报道指，预计韩美防长将在会上就近期韩半岛安全局势进行评估，并就韩美联合军演、美向韩移交战时作战指挥权、分担驻韩美军防卫费等双方共同关心的问题交换意见。韩美预计将可能于3月初实施的联合演习规模调整至与去年相同的水平。

韩联社的报道称，韩国国防部相关人士当天表示，双方将在会上全面讨论防卫费分担问题等主要国防事务，还将探讨《韩日军事情报保护协定》、“萨德”性能改进和环境影响评价以及新冠病毒（COVID-19）疫情等问题。会谈结束后，韩美防长将举行联合记者招待会。这也将是郑景斗自埃斯珀就任防长以来首次访问美国。埃斯珀则曾于去年6月和11月对韩国进行过访问。

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