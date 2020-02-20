“钻石公主”邮轮两名感染者死亡

日本政府相关人士称：“钻石公主”号邮轮两名因感染新型冠状病毒肺炎在日本住院的感染者，在日本住院期间死亡，他们分别是87岁男性和84岁女性，他们都是日本人。这是日本方面首次宣布“钻石公主”号邮轮上有患者死亡。

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日本从2月3日开始对“钻石公主”号邮轮上的乘客和船员进行新型冠状病毒肺炎检查，到19日为止，已发现621名感染者，其中有29名重症患者，15名为日本人，年龄在40岁到80岁左右。

去世的两人也都有基础疾病，因为在船上确诊感染肺炎，分别在本月11日及12日下船，被送往医疗机构住院接受治疗。

神奈川县知事黑田祐治在20日的记者会上表示：死亡的男性为住在神奈川县的男性，他对自己管辖的县内的县民逝世表示哀悼和非常遗憾。

而日本厚生劳动大臣加藤胜信18日在内阁会议后的记者会上表示，停泊在横滨港、发生新型冠状病毒集体感染的乘客中病毒反应为阴性者，预计将从19日起可以下船，到21日为止，目前下船已经开始，19日20日两日，约有900多人下船。

他们被允许回到日常生活中去，19日下船的乘客乘坐包租巴士向各个车站移动，有的乘新干线返回家乡。

政府呼吁他们尽量少出门，并向他们发布健康卡，有的地方自治体则要求他们自我隔离两周。





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