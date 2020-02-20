CDC认定，台湾日本新加坡泰国越南韩国已进入新冠病毒社区传播阶段

美国疾病管制与预防中心（CDC）网站刊文指出，中国之外，台湾、日本、新加坡、泰国、越南、韩国感染俗称武汉肺炎的新型冠状病毒已进入社区传播阶段。

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CDC网站提到，台湾、日本、新加坡、泰国、越南、韩国显然有社区传染，但目前情况尚未持续或扩大到需要发布旅游警示的程度。CDC未把台湾列为中国的一部分。



CDC于19日更新旅游警示资讯，将香港列为一级警示，提醒前往香港者应采取一般预防措施。



CDC早于本月4日对中国旅游提出四级警示，亦即避免不必要的旅游。



另据台湾媒体报道，台湾中央流行疫情指挥中心20日晚10时30分发布新闻稿公布，台湾出现第24例新冠肺炎确诊病例，患者为北部60多岁退休女性。



台湾中研院病毒专家何美乡表示，政府目前的防疫作为，是几乎所有能做的努力都做了，只是外国政府和我们自己的人民，可能还没有充分理解。台湾应尽快完成疫情调查，也要有专家去跟美方沟通讨论，说明清楚我国目前在确诊个案以外的“阴性重要资讯”。包括疑似多少人、如何发现并处理疑似个案、医护人员状况如何等等。



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