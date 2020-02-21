穿山甲走私猖獗  20年近90万只受害

在过去20年中，近90万只濒危动物穿山甲在全球范围被非法贩运。一家监视非法动物贩运活动的非政府组织（Traffic）周四做出这个评估。穿山甲被追踪武汉新冠病毒来源的中国研究人员怀疑是将新冠病毒传给人类的中间宿主。

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据法新社今天21日发自吉隆坡的报道，保护濒危野生动物的非政府组织Traffic的东南亚地区负责人克里斯娜萨米（Kanitha Krishnasamy）表示，每天都能看到非法走私的野生动物被扣，而且数量惊人。



仅在2017-2019年间，马来西亚，新加坡和越南海关扣下的穿山甲鳞片就有96000公斤。该组织通过被查扣的穿山甲鳞片数量判断，从2000年到2019年间，非法贩运到穿山甲的数量大约有895000只。



穿山甲是全球非法贩运量最大的小型哺乳动物。它的鳞片在亚洲传统医药中广泛使用。但其药用价值并没有被证实。穿山甲受到非法捕猎还因为它的肉被贪吃的人所喜爱。



食蚁兽穿山甲是生性害羞的夜行性动物，在遇到凶猛动物进攻时，会卷缩成一团护卫自己。然而穿山甲无法抵御人类的捕杀。不但长期以来亚洲和东南亚大量滥杀穿山甲，现在在非洲，穿山甲也面临越来越猖獗的盗猎。



《国际濒危物种贸易公约》从2016年开始将严格禁止穿山甲交易。尽管如此，贩运穿山甲的活动继续猖獗，非政府组织呼吁对贩运者采取更严厉的制裁措施，以关闭允许野生动和植物在线交易的市场和平台。



调查新冠病毒（COVID-19）病源的中国研究团队表示，穿山甲可能是将病毒传给人类的中间宿主。但其他科学家呼吁在没有最终确认之前，谨慎下结论。



去年底发源于武汉的新冠病毒向外扩散，已造成2200多人死亡，还有超过7万5000起确诊感染病例。



保护野生动物非政府组织Traffic补充说，近年来，在东南亚也缉获了大约225,000公斤的非洲象牙，100,000只猪鼻海龟和45,000只鸟类。

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