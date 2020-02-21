若未来一周暴力袭击减少 美国或与塔利班签约撤军

美国国务卿蓬佩奥21日发表公报，倘若未来一周暴力袭击行动减少，美国将与塔利班在2月29日签署协议，以美军撤离阿富汗，换取塔利班民兵做出安全承诺。塔利班民兵也在一份公报中证实了这一消息。北约组织立即发表声明，欢迎谈判取得的这项进展。

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塔利班停止暴力袭击一周是美国提出的先决条件。

根据美国国务卿蓬佩奥在公报中的表述，倘若自22日起的未来一周，阿富汗境内暴力袭击事件减少，美国与塔利班民兵的谈判将可以继续推进，并在2月29日签署协议。倘若如此，长达18年的阿富汗战争有望告一段落。根据协议，美军将撤离阿富汗，塔利班则要承诺保证停止暴力袭击。

塔利班民兵同一天也发表公报，确认双方经过长时间的谈判，将在29日签署协议。在此之前，双方将创造相应的安全环境。

阿富汗政府的国家安全委员会负责人向法新社表示，他希望未来一周暴力袭击减少可以走向停火，并最终让阿富汗走向持久和平。

消息传出后，北约组织立即发表公报，表示欢迎；俄罗斯政府也认为这是阿富汗和平的一项重要事件。

多名塔利班消息人士向法新社确认，倘若暴力袭击事件确实减少，１万两千到１万三千美军将陆续撤离阿富汗。

坎大哈一名塔利班军官告诉法新社，他们已接到指示，要求他们为减少暴力袭击行动做好准备。

２００１年９－１１恐怖袭击事件之后，以美国为首的国际联军对阿富汗采取军事行动，塔利班政权垮台。但此后，塔利班民兵不断在各地发动暴力袭击。多年来，至少２４００美军士兵在阿富汗丧生。

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