韩国出现第2例新冠肺炎死亡病例 新增确诊100人 总数升至204人

韩国2月21日出现第二例新冠病毒肺炎死亡病例。今天新增100个确诊病例，韩国确诊总数升至204人。今天的新增病例集中的大邱市。该市市长呼吁市民尽量不要出门。

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韩国今天出现第二例新冠病毒死亡病例。据韩联社报道，该病例为54岁女性，此前住在庆尚北道清道郡大南医院的精神病院，在被转入普通病房当天确诊感染病毒，并被救护车送往釜山大学医院。该患者在转院后的下午5时左右，在治疗过程中身亡。



大南医院于本月19日最初出现2名确诊病例。首个死亡病例在该医院住院20多年，于2月19日凌晨因肺炎加重而身亡。该病例是在死后被确诊感染新冠病毒的。



此外，韩国卫生当局今天上午宣布新增52个确诊病例，然后在下午又补充追加48个确诊病例，加起来，今天一共新增100个新冠确诊病例。韩国中央“防疫对策本部” 21日通报，截至下午4点，韩国当天新增100例感染新冠病毒确诊病例，累计增至204例。

法新社说，韩国今天的新增病例大部分与一个基督教会支派有关。韩联社说，由于今天新增的病例多数与新天地教会在大邱市的分会有关。大邱市长权泳臻（Kwon Young-jin）呼吁该市居民：“从今天起，请尽量避免离开住家。”

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