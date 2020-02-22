日本发现感染者735人 外国乘客回国后陆续发现新感染者

停靠在横滨港，发生新型冠状病毒集体感染的钻石公主号邮轮上的乘客们，从2月19日开始下船，到21日下船结束，共有970人下船。下船后乘坐各国各地区政府安排的飞机离境的外籍乘客及船员到21号为止有759人，他们回国后陆续发现了新的感染者，而到22日为止，日本已经发现了735名感染者。

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“钻石公主”号游轮撤离的美国乘客等搭乘美国政府两架包机于17日早晨从羽田机场出发，共328人。美国国务院称，他们下船后新查明14人感染，而美国疾病控制与预防中心（CDC）最近宣布，回国中的人员中感染者已达18人。

澳大利亚的钻石公主号上的乘客在归国后，确认有6人感染，以色列在日本有一人检验为阴性，但是回国后发现已经感染新型冠状病毒。

从美国17日接回钻石公主号上的美国国民后，韩国、澳大利亚、香港、以色列、新西兰、加拿大也陆续实施。英国、意大利及台湾也正在与日本协调日程，印度尼西亚和菲律宾也有意接回本国民回国。

目前，印度尼西亚已经开始拒绝一些日本人入境，一名发烧的日本人在印度尼西亚机场言称自己曾接触过冠状病毒感染者，被拒绝入境。

现在，有9个国家呼吁自国国民避免前往日本，他们分别是韩国、泰国、不丹、密克罗尼西亚联邦、汤加、萨摩亚、基里巴斯、所罗门群岛、以色列，而美国则呼吁到日本和香港的人“要注意防止感染。”

到22日为止，在日本发现的新型冠状病毒感染者已达735人，其中钻石公主号上的感染者为634人，据到21日日本时间12点为止的日本厚生省的资料：在日本国内共发现感染者93人，而据22日的日本复数媒体报道，日本北海道有发现8人感染。



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