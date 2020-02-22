日本考虑用抗流感药对付新冠病毒

日本卫生当局正在考虑用抗流感药物治疗新冠病毒肺炎。这种药物已在日本生产，目前有储备。药理作用是阻断核糖核酸复制，抑制病毒繁殖。

广告 继续浏览后续

据共同社消息，日本厚生劳动相加藤胜信今天2月22日透露，正在探讨使用抗流感药物Avigan（通用名法匹拉韦）治疗新冠病毒感染者。他称，有关新冠病毒的对策和应对方针的汇总，最早将于2月25日公布。



日本厚生劳动相加藤表示，“从海外传来消息，此前用于抗流感等药物中有些或许可用。将尽力而为。阿威甘Avigan是由富士胶片旗下的制药公司研制，在日本国内生产并有储备。



该药可阻止新冠病毒的核糖核酸复制，抑制其繁殖，也被寄希望于治疗埃博拉和蜱虫传播的病毒感染。



不过，该消息说，这种抗流感药被指在动物身上使用可能造成胎儿畸形。因此孕妇或可能怀孕的女性不能使用。



算上钻石公主号油轮的感染人数，日本是中国以外疫情最严重的国家。据法广东京特约记者楚良一报道，到2月22日为止，在日本确诊的新型冠状病毒感染者已达735人，其中钻石公主号上的感染者为634人。据日本厚生省截至21日12点为止的资料：在日本国内共发现感染者93人，另据日本复数媒体22日消息，北海道又发现8人感染。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅