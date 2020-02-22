韩国疫情吃紧:1天新增229例 累计433例 其中两死

韩国新冠疫情益发吃紧：韩国中央防疫对策本部今天2月22日分两次宣布新增确诊新冠病例229人，累计确诊433人，其中两人死亡。目前韩国两大感染源头是一个教会和一家医院。

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据韩联社报道，韩国今天共确诊229个新冠病毒感染病例（上午确诊142例，下午确诊87例），其中约100人与新天地大邱教会有关。目前与该教会有关的累计确诊感染人数已经达到169例。



此外，韩国新冠疫情第二大感染源头是淸道大南医院。与该院医院集体感染事件有关的病例，已增至108例。



韩国有近两万人接受了新冠病毒测验，防疫机构公布的累计测验人数为19275人，其中13794人的检测结果呈阴性，其余5481人的结果还未出炉。



韩联社介绍，韩国中央防疫对策本部每天上午10点和下午5点分别公布截至当天上午9点和下午4点的新冠疫情信息。



韩国新冠病毒疫情扩散势头引发国际关注。但韩国卫生防疫当局没有提升预警级别，而是决定继续维持第二高的“警惕”级别。该国官员解释称，只有在全国范围出现社区传播现象时，才会将预警级别提升到最高的“严重”级别，而目前韩国疫情集中发生在特定地区、特定团体及设施。

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