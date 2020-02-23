韩国疫情预警最高级  吁上万中国留学生休学

韩国今天2月23日新冠确诊病例升至602例，死亡升至6人。韩国总统文在寅宣布把预警升至最高级，以便落实更严厉的防御措施。韩国教育部建议未返回韩国的上万中国留学生休学一学期。

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韩联社消息，文在寅今天在首尔主持召开新冠病毒（COVID-19）疫情对策会议。他在这次会议上表示，根据传染病专家的意见和建议，政府决定把新冠疫情预警，上调至最高级别“严重”，并强化应对措施。



在发布最高级“严重”预警之后，政府可采取最高级别的应对措施，包括下令学校关闭、禁止集体活动等。这是韩国政府继2009年甲型（H1N1）流感后，时隔11年再次发布最高级别的传染病预警。



此外，韩国教育部今天23日在记者会上发消息称，在韩国高校就读的7万余名中国留学生当中，有3.8万多人尚未入境，预计其中的1.9万人在未来两周入境。



韩国教育部建议尚未购买赴韩机票的中国留学生本学期休学，并承诺向本学期休学的留学生放宽学分限制，并通过集中修学制等措施，最大限度地降低休学带来的不利影响。



韩国教育部还计划鼓励各高校签署互认学分协议，方便中国学生在华期间网上选修其他学校的课程，不耽误学分。

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