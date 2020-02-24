新冠病毒肺炎在伊朗造成12人死亡

法新社消息，据半官方的伊朗学生通讯社说，新冠病毒肺炎在伊朗又造成4人死亡，使死亡人数增加到12人。伊朗学生通讯社引述国会议员阿巴斯的话说，“卫生部长宣布，全国目前已有12起新冠病毒肺炎死亡病例，47起确诊病例”。此前伊朗公布的确诊新冠病毒感染病例是43例，死亡人数为8人。

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伊朗19日首现新冠病毒感染疫情，两名老年人在库姆因感染新冠病毒死亡。伊朗已经宣布对该国31个省中的14省和首都德黑兰，采取疫情防控措施，包括关闭中小学校，大学，宗教场所，影剧院等人员集中的地方。法新社报道，世界卫生组织对伊朗疫情扩散表达担忧。以色列、约旦等中东国家纷纷采取措施，禁止来自伊朗、中国、韩国等疫情严重国家的非本国公民入境。巴基斯坦和亚美尼亚也宣布关闭与伊朗的边界。

伊朗卫生部长赛义德·纳马基23日告诉伊朗国家电视台，每座城市将指定一家医院专门收治新冠病毒感染患者，大城市将增加定点医院数量。纳马基说，伊朗政府将为民众提供口罩和消毒剂。纳马基说，伊朗正在生产新型冠状病毒检测装置，敦促人们不要前往库姆。伊朗已经在多处边境口岸累计设置36个检疫点，严防病毒携带者入境。伊朗总统鲁哈尼23日出席内阁会议时表示，德黑兰将动用军事力量控制疫情，尽可能地减小损失。鲁哈尼当天还签发命令，要求伊朗卫生部长纳马基牵头成立一个国家疫情防控指挥部。



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