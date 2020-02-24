新冠肺炎 韩国惊沦第二个"武汉"

韩国今天通报161例2019新型冠状病毒新增病例，全国确诊病例达763人，成为中国以外疫情最严重的国家。在韩国国内成箭靶的新天地教会跳出来喊冤。至此韩国人已将疫情严重的大邱视为"武汉"第二。韩国舆论对当局防疫政策抱有不满。

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据法新社今天报道说，韩国成中国以外最大新冠肺炎疫情地。南韩今天通报161例2019新型冠状病毒新增病例，全国确诊病例达763人，成为中国以外疫情最严重的国家。在南韩国内成箭靶的新天地教会跳出来喊冤。

南韩的疫情迅速蔓延，自从南部大城大邱的新天地教会出现群聚感染后，不到一周增加了700多例。

韩国中央防疫对策本部今天在声明指出，包含今天新增的129例，大部分病例都与大邱的新天地教会有所连结。

已有约50万南韩民众在总统府青瓦台的网站连署请愿，要求政府解散新天地教会；民众将疫情失控归咎于新天地教会「歪曲的教义」。

新天地教会昨天透过教会发言人宣读影音声明，为「造成民众忧虑」道歉，但坚称他们有配合卫生当局及早因应防疫。新天地教会反驳大众对他们的批评，说疫情早已在中国以外爆发。该教会抱怨，「请大家注意到，新天地教会与教内成员才是2019冠状病毒疫情的最大受害者。」

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