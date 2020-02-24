马来西亚政局大地震 马哈蒂尔突辞职

马来西亚政局跌宕强震，首相马哈蒂尔今天突然辞职。2018年选举大胜上台的大马政界不老翁马哈蒂尔90多高龄披挂上阵，按约应于今年5月将权威交接给联合选举推他上台的前副首相安华，但日前马哈蒂尔图传与其他反对党重组联合执政同盟，并指控安华的党内有人背后反对。国际媒体称呼马哈蒂尔总理或首相并存。

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据路透社今天报道说，马来西亚总理马哈蒂尔向国王递交辞呈。



马来西亚总理马哈蒂尔的办公室周一称，马哈蒂尔已向国王递交辞呈。

上周末，执政联盟与反对派意外就组建新政府进行了会谈，新政府将不包括马哈蒂尔指定的继任者安华(Anwar Ibrahim)。

马哈蒂尔办公室在一份声明中表示，“此信已在下午1点送交国王殿下。”

目前尚不清楚马哈蒂尔是否会在其他党派支持下再次组建政府，但内政部长穆希丁(Muhyiddin Yassin)在Facebook上表示，马哈蒂尔所属政党Bersatu同时也已经退出执政联盟。穆希丁为该党的总裁。

大马政局动荡，评论聚焦马哈蒂尔辞职后动向以及辞职深层原因。据大马新闻今天报道说，随着公正党前署理主席阿兹敏派系退党，以及土著团结党宣布退盟后，希盟政府分别丢掉11和26名国会议员的支持。

换言之，希盟政府将只剩下102个国席而原则上倒台。

今天下午，内政部长兼土著团结党主席慕尤丁在面子书贴出文告，宣布土著团结党退出希盟。

另一方面，阿兹敏和其派系议员，共11人宣布退出公正党和希盟，同时将在国会组成一个独立集团（blok bebas）。



该报道说，尽管如此，希盟对手组成新政府之路，尚不明朗化。

据《当今大马》提出几种假设，分析新政治联盟可能掌握的势力。例如，如果团结党和阿兹敏派系，与巫伊两党组成新政治联盟的话，此一阵营也只是获得94个国席。这距离组织新政府所需要的112个多数议席，还有一小段距离。

今年5月接棒出任总理的安华，也是每天聚焦对象。但安华显示冷静应对。据当地消息说，新结盟组阁执政，安华认为，希盟巨头会商良好。消息说安华满意马哈蒂尔"坚守改革"



希盟三党领袖今早到雪州史里肯邦安会见首相马哈蒂尔后，公正党主席安华表示，会议情况“非常好”，而且很满意马哈蒂尔的立场。

不过，他不愿进一步向媒体透露更多。

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