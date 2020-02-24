马来西亚陷入政局动荡 总理马哈蒂尔宣布辞职

马来西亚政局动荡， 据路透社报道，马来西亚总理马哈蒂尔的办公室周一称，马哈蒂尔已向国王递交了辞呈。上周末，执政联盟与反对派意外就组建新政府进行了会谈，新政府将不包括马哈蒂尔指定的继任者安瓦尔。

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有分析认为，马来西亚此次政局变动，和马哈蒂尔此前承诺在在一两年之将总理之位让给前副总理安瓦尔有关。安瓦尔是希望联盟最大成员党人民公正党的主席。马哈蒂尔2019年12月10日说，可能会在马来西亚作为东道主举办亚太经济合作组织会议之后，把总理职位移交给前副总理安瓦尔。然而上周末有传言称，土著团结党试图组建新政府，阻挠安瓦尔的接任。目前还不清楚马哈蒂尔能否在其他党派的支持下组建另一个政府。路透社援引消息人士透露，土著团结党内的一个派系已经会见了其他三个政党的成员，就组建一个新的联盟进行商谈。

新加坡国际事务学会高级研究员胡逸山向中央社记者表示，马来西亚目前政局相当混乱，连日来政坛传闻不断，消息满天飞，而马哈蒂尔宣布辞去首相职务更是对马来西亚政坛拋下一个震撼弹。他认为，希望联盟目前看似面临土崩瓦解，但关键仍在于安瓦尔能否稳定局势，获得其他政党支持。

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