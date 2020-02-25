新冠肺炎扩忧 日经指数复市暴跌过千点

日本东京股市今天迎来三连休后的首个交易日，由于新型冠状病毒肺炎疫情蔓延导致全球经济形势恶化的忧虑升温，日经指数暴跌。加之对日本政府应对措施的批评扩大，早盘时段跌幅一度超过1000点，下挫至约4个月来低位。除了隔夜美股大跌外，亚洲及欧洲股市下跌，全球股市呈现普跌的连锁反应。经济评论指访日中国游客减少导致内需企业业绩的不稳定要素突出。

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据共同社今天报道说，日经指数早盘一度下挫逾千点，全球股市普跌。日经指数盘中跌幅达到2018年2月6日以来最大。开盘后涌现大量抛盘，几乎全线下挫。作为被指能坚挺应对经济不景气与全球性危机的“安全资产”，美国国债与黄金加速受到追捧。

据消息，日经指数早盘报22686.61点，较上周五收盘价下跌700.13点，跌幅为2.99%。东证指数（TOPIX）也下跌45.41点至1628.59点，跌幅为2.71%。始于中国的新冠肺炎也在意大利、伊朗和韩国出现疫情扩大，越来越多的观点认为这或将对全球实体经济造成严重影响。鉴于日本国内感染人数增加，应对迟缓的安倍政府支持率下降，市场也担心出现政策停滞风险。

报道称，24日迎来新一周交易的纽约股市道琼斯工业指数报收于27960.80点，较上周五下跌1031.61点，跌幅达3.6%。此外在美国总统选举的民主党候选提名之争中，提出对高收入人群加强征税的左派人物桑德斯崛起也成为不安因素，道指创历史第三大跌幅。欧洲股市方面，意大利下挫5.4%，德国与英国也大幅下跌。

日本经济方面，去年10月消费税增税导致个人消费跌势超乎社会与市场预期，投资者容易意识到经济前景的不确定性。大型券商人士指出：“访日中国游客减少导致内需企业业绩的不稳定要素突出。”

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