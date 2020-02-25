新冠肺炎 伊朗卫生部副部长感染 隔离救治

伊朗是新冠疫情最严重的中东海湾国家，伊朗卫生部副部长哈里尔齐25日在推特宣布自己也成为确诊病例。据哈里尔齐态度坚强地表示，“我会打败病毒”。伊朗的疫情迅速扩大，自昨日起已有阿联酋与阿曼两国暂停与伊朗之间的航班。

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据中国时报引据伊朗官媒“伊斯兰共和新闻社”（IRNA）消息，该国在过去72小时传出多达95名新冠确诊病例，15例死亡。伊朗卫生部副部长哈里尔齐24日还在德黑兰召开记者会报告疫情，隔一天自己却成为确诊病人。



伊朗“法斯通讯社”的推特帐户贴出影片，哈里尔齐在影片中表示他感染新冠病毒，但是称“我绝对会打败病毒”。



报道引据伊朗伊斯兰通讯社25日消息，哈利其在其社交媒体证实了这一说法。他表示，24日晚上的测试显示阳性，此后他已经接受隔离，目前状况良好。



该报道说，当地时间2月25日，伊朗卫生部公共关系与信息中心主任贾汗普尔表示，伊朗新冠肺炎确诊人数新增34例，新增3例死亡病例。截至25日中午，伊朗共确诊新冠肺炎病例95例，死亡15例。



34例新增确诊病例中，16人来自库姆，大多数确诊病例都有库姆接触史。贾汗普尔呼吁民众避免出行，尽量待在家里。



伊朗的疫情迅速扩大，自昨日起已有阿联酋与阿曼两国暂停与伊朗之间的航班。



伊朗民众对官方宣布疫情情况有质疑。

消息没有提及伊朗官方是否排查卫生部副部长哈里尔齐近日所经过地方以及接触人群受感染情况。

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