日本感染者达850人 七国限制日本人入境

到24日为止，日本新型冠状病毒的感染者已达850人。2月25日，政府在首相官邸召开了新型冠状病毒对策本部会议，决定了防止感染扩大的基本方针。

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政府认为：国内出现了复数的地区感染途径不明的少数病例，一部分地区发生小规模的集体感染。



而新型冠状病毒传染病对策专家会议2月24日晚间发表见解，把今后1、2周定为（感染）迅速扩大或平息的关键期”，建议要尽最大努力，将抑制感染扩大的速度、减少重症者的发生和死亡人数作为今后对策的最主要目标。专家还例举了容易发生集体感染的场所，如在立式自助餐会这种“多人在相互伸手可及的距离内，面对面进行较长时间的谈话”等场所。



对于国民和企业，在有人发生发烧和咳嗽等现象时，要求确保该人能够得到休息并控制自己外出，并积极推进在家工作和错开时间上班。



对于各种集会，虽然不要求全国一律自肃，但是鉴于感染的扩大，应该重新研究举行的必要性。

政府呼吁业者增产口罩和消毒液，以顺利向市场供应，同时不要造成库存积压，呼吁消费者和生产者冷静对应。

另据报道，日本政府相关人士25日称，此前搭乘“钻石公主”号邮轮的80多岁乘客在住院的医疗机构死亡。这是该游轮的第4名死者。



而外务大臣茂木在25日的记者会上表示，随着在日本新型冠状肺炎感染的扩大，已有密克罗尼西亚联邦、萨摩亚、基里巴斯、图瓦卢、所罗门群岛、科摩罗、以色列7个国家实施对来自日本的人们的入境限制。

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