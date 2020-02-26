新冠肺炎毒噬五环 东京奥运会遭首提取消危险

关于7月24日开幕的东京奥运会，由于新型冠状病毒肺炎疫情扩大，出现了担忧能否举办的意见。从1978年起担任国际奥委会（IOC）委员的资格最老的迪克·庞德（77岁，加拿大籍）接受采访，表明看法称判断东京奥运会是否举办的期限可以延后直到5月下旬。美联社25日报道了该消息。但美联社引述消息指国际奥委会甚至在是否维持举办也有争议。日本方面急向国际奥委会索证，要求给予明确说法。

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据共同社报道说，国际奥委会委员预计或于5月决定东京奥运是否举办。关于7月24日开幕的东京奥运会，由于新型冠状病毒肺炎疫情扩大，出现了担忧能否举办的意见。从1978年起担任国际奥委会（IOC）委员的资格最老的迪克·庞德（77岁，加拿大籍）接受采访，表明看法称判断东京奥运会是否举办的期限可以延后直到5月下旬。美联社25日报道了该消息。



该报道说，庞德也是律师，他指出由于筹备时间短，难以在其他城市替代举办或是分散举办。如果延后几个月在东京举办，因为与美国职业橄榄球联赛（NFL）和美国职业篮球联赛（NBA）赛季重合，支付巨额转播权费用的北美的电视台大概不会同意，因此也不可行，他推测说如果疫情不平息，“或许会探讨停办”。



共同社今天报道指出，日本奥运相称5月决定东京奥运是否举办“非官方意见”。



日本奥运相桥本圣子26日出席众院预算委员会会议，围绕日本新型冠状病毒感染扩大，有国际奥委会（IOC）委员给出意见称决定东京奥运会是否举办的最后期限是5月下旬，桥本表示“这并非IOC的官方意见”。她透露，东京奥组委已要求IOC做出说明并获得答复。



关于开始有意见担心7月24日开幕的东京奥运能否举办，桥本强调称：“将尽全力继续开展筹备工作，以确保能够安心举办及获得IOC的认可。”她是在回答立宪民主党议员黑岩宇洋提问时发表上述言论的。



该报道引述美联社消息，国际奥委会最资深的委员迪克･庞德接受采访时提及决定举办与否的最后期限，并推测称如果事态不平息“或许将探讨停办”。

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