马来西亚政局动荡 再陷马哈蒂尔与安华双雄权斗

据马来西亚当地新闻，“喜来登政变”再度出现转折，希盟一改之前宣告支持马哈蒂尔的立场，改为向国家元首提名安华出任首相。紧接着，马哈蒂尔通过电视直播演讲，证实他正在组建一个去党派的联合政府。随着双方皆亮出底牌，安华与马哈蒂尔这对老冤家已到了短兵相接的时刻。

广告 继续浏览后续



据当今大马今天报道说，安华马哈迪各亮底牌，抢人战谁领先？据该报道分析指，若马哈蒂尔组建联合政府的如意算盘打响，将能成立一个以他自己为绝对核心的强大政府。届时，他亦无需再受掣肘，遵守希盟选前订下的交棒协议或竞选宣言。



不过该分析也提到，马哈蒂尔的棋盘还有两个变数，其一就是掌握92国席的希盟会否甘于接受马哈迪的安排。

报道称，马哈蒂尔要组去党派联合政府，未提交棒安华。“喜来登政变”三天后，过渡首相马哈蒂尔终于打破缄默。他证实要组建一个去党派的联合政府，并声称这项计划将以国家利益为先。马哈蒂尔通过电视直播，向国人发表谈话。他一开始先为当前的政治乱局道歉，之后再为辞去相位二度道歉。



他第一次道歉后，开始阐述辞去相位的原因。马哈蒂尔也声称早已承诺会辞职，但并没提到要交棒给公正党主席安华。反之，他声称原本要交给国会决定继承人，而若他获得大多数国会议员的支持，他将回来再次当首相。据马哈蒂尔称，“其实我已经承诺辞职，给机会国会下议院决定由谁来取代我。假设我真的仍然获得支持，我会回来。否则，我会接受任何获选者。”



据马哈蒂尔阐明，目前正在尝试组建一个去党派的联合政府。



据希盟主席理事会证实，希盟三党已经一致推举公正党主席安华为首相人选，以便筹组新政府。



安华今日傍晚协同希盟领袖在公正党总部召开记者会，并证实公正党、诚信党及行动党昨晚达致协议，推举他本人为首相人选。



“今日，来自公正党、行动党及诚信党的希盟国会议员，已提名安华依布拉欣为首相。”



据该报道说，“喜来登行动”过了3天，虽然新政府仍没组成，但局势已经逐渐明朗，预料一两日内将底定大局。若无意外或新转折，国家元首今或明天完成所有议员面谈后，就会委任首相，接着由首相组阁成立政府。



元首苏丹阿都拉昨日已召见国阵、伊党与砂拉越政党联盟（GPS）的国会议员面谈。



根据这三方事后的说法，砂拉越政党联盟支持马哈迪继续担任首相；国阵与伊党则撤回对马哈迪的支持，反而要求解散国会，举行大选。



马来西亚国会共有222个国席，简单多数为112席，而三分二则是148席。



据报道称，“喜来登政变”再度出现转折，希盟一改之前宣告支持马哈迪的立场，改为向国家元首提名安华出任首相。



随着双方皆亮出底牌，安华与马哈迪这对老冤家已到了短兵相接的时刻。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅