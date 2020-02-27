新冠疫情向中东蔓延 科威特宣布确诊43例 伊朗禁中国人入境

截至27日，全球除南极洲外的六大洲都出现了新冠病毒感染病例，而在中东地区包括成为此次疫情另一重灾区的伊朗在内，巴林、伊拉克、阿曼等国相继宣布发现国内有确诊病例。科威特卫生部的一名官员当天还介绍称，该国境内已有43例新冠肺炎确诊病例。

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伊朗是目前整个中东地区确诊病例最多的国家。截至27日，伊朗共确诊245例新冠病毒感染病例，其中26例死亡，25例治愈出院。其也是中国以外死亡人数最多的国家。而与他国不同的是，伊朗国内的疫情出现在高官中传播扩散的现象。除近日亲自通过推特宣布确诊新冠肺炎的伊朗卫生部副部长哈里尔齐外，据伊朗塔斯尼姆通讯社最新消息显示，该国女性和家庭事务副总统玛苏梅·埃卜特卡尔确诊感染新冠病毒。伊媒还介绍称，此前埃卜特卡尔出现新冠肺炎相关症状，当地时间27日上午接受测试，结果呈阳性。目前，本人已在家中隔离。

此外，伊朗官媒亦报道，曾任伊朗驻梵蒂冈大使的81岁伊朗教士哈迪·霍斯罗沙希在库姆市病逝，他确诊感染新型冠状病毒。于此同时，伊朗伊斯兰议会国家安全与外交政策委员会主席祖努尔27日同样确诊感染新冠肺炎。报道称，祖努尔在一段视频中透露自己新型冠状病毒检测结果呈阳性，目前已进入隔离状态。据悉，伊朗是目前正在全球化的新冠肺炎疫情中死亡率最高的国家，死亡率约在10.6%。对此，伊朗总统鲁哈尼在26日的内阁会议上表示，尽管新冠疫情在伊朗各地暴发，但是伊政府没有计划对任何城镇实施卫生隔离。他还表示，卫生防疫部门“只会隔离个人”。

鲁哈尼称，他从卫生部门提交的报告来看，形势已经有所好转，入院人数有所减少。他向伊朗人民保证，政府将对疫情的规模保持透明。在此之前，美国声称对伊朗可能隐瞒疫情的重大细节表示担忧。鲁哈尼还说：“不能将新冠变成敌人阻挠我们生产和工作的武器”。他还补充说，美国人“也同样在遭受苦难”。针对伊朗国内的疫情发展，其7个陆上邻国中，已有5个宣布关闭与伊朗边境，包括巴基斯坦、伊拉克、土耳其、阿富汗和亚美尼亚。此外，土耳其和阿联酋还宣布暂时停止往返伊朗的航班。科威特也取消了所有往返伊朗的航班和船只。此外，阿曼、伊拉克、科威特和巴林、阿富汗、巴基斯坦和格鲁吉亚等国都相继发现了和伊朗相关的确诊病例。

科威特卫生部官员27日宣布，该国新冠肺炎确诊病例已增至43例。科威特当局还要求所有乘坐飞机抵达该国的乘客，签署落地后同意受到最高2周隔离的同意书，违反者并将受到法律追责。科威特还要求军方院校自3月1日起停课两周以防止病毒的进一步扩散。

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